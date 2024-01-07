06 лютого 2024, 16:30

Влада Євросоюзу планує ухвалити 13-ий пакет санкцій проти росії до 24 лютого. Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, яка очолює Раду ЄС, під час сесії Європарламенту в Страсбурзі. Вона висловила надію, що роботу над цим пакетом буде завершено до цієї символічної дати.

📢«Ми сподіваємося завершити роботу над 13 пакетом санкцій до символічної дати 24 лютого», - сказала вона.

Також Лябіб зазначила на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет, щоб виконати обіцянку в наданні військової допомоги Україні.

📢«Наразі ми від цього дуже далекі. У березні, згідно з прогнозами, ми зможемо досягти обсягу близько 524 тис. снарядів. Це дуже далеко від мети, яку ми поставили. Нам абсолютно необхідно зробити більше і посилити наші виробничі потужності», - підкреслила вона.

ЗМІ раніше повідомили, що Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти росії, який планує затвердити до 24 лютого — другої річниці вторгнення рф в Україну. Також відомо, що 13-ий пакет санкцій може бути найслабшим серед усіх, які раніше були прийняті.

📅Нагадаємо, що 24 липня 2021 року Аджа Лябіб опублікувала в Instagram повідомлення про візит до окупованого Криму. Тоді вона приїжджала на фестиваль «Глобальні цінності», який було організовано Севастопольським академічним російським драматичним театром імені Луначарського. Пізніше у коментарях для ЗМІ вона наголошувала, що фестиваль був головною метою візиту до окупованого Криму.