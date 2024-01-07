На Прикарпатті жінки намагались побити ймовірних працівників ТЦК, сталась сутичка

07 лютого 2024, 17:29

У селі Космач Івано-Франківської області відбулася сутичка під час конфлікту між місцевими мешканцями, яких збентежило ймовірне прибуття представників «військкомату» (ТЦК та СП).

Близько сотні розлючених жінок самостійно перекрили дорогу, коли дізнались про візит до їхнього населеного пункту працівників ТЦК та СП. Між громадянами трапилась бійка, внаслідок чого постраждало троє людей, серед яких опинилась 6-річна дівчинка.

Повідомлення про цей інцидент надійшло від поліції Івано-Франківської області увечері 6 лютого.

📢«Між громадянами сталися сутички, в яких постраждала неповнолітня дівчинка та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні»,- повідомили у поліції.

Проте, подальше розслідування встановило, що поширення неправдивої інформації в соцмережах через локальні пабліки та групи спровокувало цей конфлікт.

Одна з постраждалих жінок розповіла у Facebook, що коли вона разом зі своєю 6-річною дочкою намагалася проїхати до відділення пошти Космача із сусіднього села, – їх побили, додавши відео, де вона описала напад розлючених жінок, які звинуватили її в співпраці з військкоматом.

📢«У самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок, з яких деякі особи були у значному стані алкогольного сп’яніння, у них були в руках палиці, битки, різні металеві штуки. Сказали, що я приїхала до їхнього села здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Вони почали бити машину, витягати мене. Одна жінка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, тоді як інша мене тримала за волосся і я нічого не могла зробити», - написала постраждала, додавши, що у неї струс мозку, а в дитини забій носа.

🚨Поліція зараз чекає на результати медичної експертизи, щоб визначити подальші кроки щодо правової кваліфікації цього інциденту.

📅Нагадаємо, що на Львівщині, з метою забезпечення безпеки та аналізу конфліктних ситуацій, працівники територіальних центрів комплектування будуть використовувати бодікамери, а відеозаписи з цих камер потраплятимуть до обласного ТЦК.

📅У Тернополі, згідно з повідомленням, судитимуть співробітників ТЦК за знущання з мобілізованих після того, як вони насильно заштовхали чоловіка до автомобіля та завдали йому ударів перед тим, як доставити його у приміщення військкомату. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату.