До Запорізької АЕС прибув гендиректор МАГАТЕ

07 лютого 2024, 17:48

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті в середу, 7 лютого.

📢«Під час свого четвертого візиту на ЗАЕС провів оцінку дотримання п’яти принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу тощо. Це – життєво важливі оцінки для безпеки та захищеності об'єкта, і тут немає місця для самозаспокоєння», – зазначив він.

Російські ЗМІ поширюють заяву Гроссі, де він зазначив, що співробітники МАГАТЕ поки не зібрали достатньої кількості інформації, щоб визначити, хто вів обстріли на Запорізьку АЕС. Він обіцяв оприлюднити висновки, як тільки матиме достовірні дані.

📢«Справа в тому, що авторитет та довіра до МАГАТЕ зародилися і були забезпечені ще задовго до початку цього конфлікту, і ми просто не можемо ризикувати цією репутацією», – підкреслив Гроссі, висловивши сподівання на налагодження діалогу між Києвом та москвою з питань безпеки на ЗАЕС.

📅Нагадаємо, що 6 лютого Рафаель Маріано Гроссі прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та керівництвом Міненерго.

📌Раніше Енергоатом випустив попередження про нову загрозу на ЗАЕС, пов'язану з подальшою експлуатацією ядерного палива, яка може стати причиною радіаційної аварії.