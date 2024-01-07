Верховна Рада підтримала звільнення міністра у справах ветеранів

07 лютого 2024, 13:31

Верховна Рада прийняла рішення про звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 7 лютого.

✅ Голосування про відставку Лапутіної отримало підтримку 302 народних депутатів.

📢«Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади, так і опозиції розносили у виступах міністра», – зазначив Железяк.

📅Нагадаємо, що 5 лютого Юлія Лапутіна подала заяву про свою відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував відставку Лапутіної, наголосивши, що це «питання виключно менеджменту» та додав, що «кроки перезавантаження» будуть продовжуватися не тільки в цьому напрямі.

Варто зазначити, що Юлія Лапутіна почала службу в Службі безпеки України у 1992 році та мала різноманітні посади, включаючи старшого офіцера у Центрі спеціальних операцій А СБУ. У 2020 році вона отримала звання генерал-майора і стала другою жінкою-генералом в історії України, а в грудні 2020 року її призначили міністром у справах ветеранів.