Виділення допомоги лише Ізраїлю не підтримали у Конгресі США

07 лютого 2024, 13:44

Верхня палата Конгресу, або Палата представників, у вівторок, 6 лютого, так і не змогла прийняти проєкт закону від Республіканської партії, що передбачав виділення допомоги лише Ізраїлю. Про це повідомляє агентство Reuters в середу, 7 лютого.

Законопроєкт розглядалося за прискореною процедурою, проте для його прийняття потрібно було набрати дві третини голосів конгресменів, що не вдалося.

📌У документі передбачалося надання лише Ізраїлю 17,6 мільярда доларів допомоги.

Посол США в Україні, Бріджит Брінк, зазначила, що Україна має підтримку з обох політичних партій у Конгресі США. Проте, законопроєкт щодо фінансової допомоги Києву є частиною політичного процесу США, і час та можливість ухвалення цього документа буде вирішуватися конгресменами.

Варто відзначити, що Білий дім планує ветувати законопроєкт про допомогу Ізраїлю у разі його прийняття, бо вважає його не повним. Адміністрація Байдена хоче включити до цього документа також допомогу Україні та фінансування безпеки кордонів.