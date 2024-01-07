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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 лютого 2024, 14:35

Наслідки масованої ракетної атаки на Київ: четверо загиблих, десятки поранених

Мер Києва Віталій Кличко повідомив в Telegram у середу, 7 лютого, що внаслідок ракетної атаки російських агресорів постраждали майже чотири десятки цивільних громадян, з яких відомо про чотирьох загиблих.

За його словами, екстрені служби активно діють в Голосіївському районі, де пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

📢«Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку. 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє – в Дніпровському», – зазначив Кличко.

❗За оновленою інформацією від КМДА: кількість постраждалих збільшилась до 38 людей.

У Києві уламки збитих російських ракет спричинили пожежу в житловому багатоквартирному будинку та пошкодили лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення на Лівому березі.

В Офісі генпрокурора розповіли, що серед загиблих у Голосіївському районі - 73-річна жінка та 33-річний чоловік. Пожежа в кількох квартирах сталася через падіння уламків ракети на житловий багатоповерховий будинок.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила, що в 18-поверховому житловому будинку сталася пожежа з 10 по 15-ті поверхи, евакуйовано 52 людини.

Мер Києва також зазначив, що серед госпіталізованих у Голосіївському районі є вагітна жінка.

📅Нагадаємо, що сьогодні вночі та зранку росія здійснила масовані ракетні атаки на Україну, випустивши перед цим "шахеди". Київ, Харків, Миколаїв та західні регіони опинилися під обстрілом. Повітряними Силами України було повідомлено, що підрозділи ППО знищили 44 з 64 ворожих повітряних цілей.

Джерело: "ДСНС України, КМВА, Радіо Свобода, Офіс генпрокурора"
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