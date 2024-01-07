Швеція повідомила про завершення розслідування підриву «Північних потоків»

07 лютого 2024, 15:10

Розслідування щодо диверсії на двох підводних газопроводах "Північний потік" у Швеції залишається невирішеним. Згідно із повідомленням від прокуратури Швеції, розслідування завершено, але не знайдено жодних чітких висновків щодо осіб, причетних до цього інциденту.

📢Висновок розслідування такий: «Шведської юрисдикції немає і тому розслідування слід закрити. Попереднє розслідування було припинене, оскільки ніщо не вказує на те, що у нападі брали участь Швеція або її громадяни», - зазначено у заяві прокуратури. Розслідування інциденту також паралельно ведеться у Німеччині.

📢«Ми тісно співпрацювали з попереднім розслідуванням, яке проводить влада Німеччини. У рамках цієї співпраці ми передали матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому розслідуванні», - сказав у своїй заяві прокурор Матс Юнгквіст, який керував перебігом шведського розслідування.

📅Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року було здійснено кілька потужних атак у міжнародних водах, спрямованих на підрив цілісності "Північного потоку". Попереднє розслідування Швеції встановило, що це була диверсія.

📌Як відомо, «Північний потік-1» та «Північний потік-2», кожен із яких має по дві труби, було побудовано російським державним «Газпромом» для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини. При цьому «Північний потік-2» не було введено в повноцінну експлуатацію через російське повномасштабне вторгнення в Україну, а «Північний потік-1» зупинений "Газпромом" в якості шантажу та політичного тиску на ЄС влітку 2022 року.