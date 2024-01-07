Розпочалась підготовка безпекової угоди між Україною та Данією

08 лютого 2024, 14:39

Україна почала детальні переговори з Данією стосовно укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. Про це було повідомлено Офісом президента в четвер, 8 лютого.

📢«Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших», – йдеться у повідомленні.

Делегацію від України на перемовинах очолював заступник керівника ОП Ігор Жовква, данську – державний секретар МЗС Лісбет Зільмер-Йонс.

Сторони обговорили ключові елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

📢«Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії», – додали в ОП.

📅Нагадаємо, що Україна веде переговори з рядом країн щодо безпекових угод, включаючи США, Канаду, Францію, Німеччину, Італію та інші.

📌12 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписав з президентом Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка буде діяти протягом 10 років.