Офіційно: Зеленський призначив Сирського Головнокомандувачем ЗСУ замість Залужного

08 лютого 2024, 19:04

Генерал-полковник Олександр Сирський призначений новим головнокомандувачем Збройних сил України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в четвер, 8 лютого.

За словами глави держави, відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

📢«Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – розповів президент і додав, що «говорив із генералами Мойсюком та Забродським і їх досвід – на службі державі».

За його словами, усі ці військові розглядаються на керівні посади в армії.

📢«Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних сил України», – зазначив Зеленський.

Зеленський вважає, що Сирський – найбільш досвідчений український командувач.

📢«Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції… 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України», – резюмував президент.