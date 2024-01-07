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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
09 лютого 2024, 13:42

Звання Героя України отримали Валерій Залужний та Кирило Буданов

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова званням Героя України. Це стало відомо з указів №61/2024 та №57/2024 глави держави, які були оприлюднені у четвер, 8 лютого.

📢«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Залужному Валерію Федоровичу – генералу», – йдеться в указі.

Щодо Буданова, його нагородили «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

📢«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Буданову Кирилу Олексійовичу – генерал-лейтенанту», – додається в указі.

Також звання Героя України з орденом Золота Зірка отримав підполковник В'ячеслав Агеєв.

📅Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, яку той займав з початку російського вторгнення в Україну. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

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