Звання Героя України отримали Валерій Залужний та Кирило Буданов

09 лютого 2024, 13:42

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова званням Героя України. Це стало відомо з указів №61/2024 та №57/2024 глави держави, які були оприлюднені у четвер, 8 лютого.

📢«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Залужному Валерію Федоровичу – генералу», – йдеться в указі.

Щодо Буданова, його нагородили «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

📢«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Буданову Кирилу Олексійовичу – генерал-лейтенанту», – додається в указі.

Також звання Героя України з орденом Золота Зірка отримав підполковник В'ячеслав Агеєв.

📅Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, яку той займав з початку російського вторгнення в Україну. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.