До 15 років за ґратами за держзраду заочно засуджено екскерівника автодорожнього підприємства з Луганщини

09 лютого 2024, 14:11

За матеріалами Служби безпеки України до тривалого терміну позбавлення волі заочно засуджено колишнього керівника Станично-Луганської філії ДП «Луганський облавтодор».

За даними досудового розслідування, очільник структурного підрозділу державного підприємства не виконав наказу керівництва про призупинення господарської діяльності, консервацію та розкомплектування техніки. Він залишився в окупації та перейшов на бік ворога.

Невдовзі правопорушник добровільно отримав від рашистів посаду «головного інженера філії «Станично-Луганський райавтодор» ДУП лнр «Луганський автодор».

Доведено, що в інтересах окупаційної влади він керував ремонтом доріг та забезпечував безперебійний рух на автодорогах на тимчасово захопленій території. У взаємодії з агресором зрадник сприяв відновленню автодорожньої інфраструктури та логістичної спроможності для доставки окупаційними військами зброї до зони бойових дій.

❗Суд визнав ексочільника підприємства винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

❗ Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

❗Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання.

❗Наразі зрадник перебуває у розшуку. Вживаються заходи щодо його затримання та притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ у Закарпатській області за процесуального керівництва обласних прокуратур.