Судитимуть колишніх держслужбовицю та правоохоронця з Луганщини за співпрацю з окупантами

10 лютого 2024, 17:58

Прокурори Старобільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян, які служать на окупаційну владу.

Їм інкриміновано добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення мешканка Селезнівки, ексдержслужбовиця, почала співпрацювати з ворогом.

У квітні 2022 року стала «начальником відділу міграційної служби Старобільського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Після «входження «лнр» до складу рф» створено підрозділ «міністерства внутрішніх справ росії «Старобільський».

До його складу входить «відділ з питань міграції».

У кінці жовтня 2023 року, жінка склала присягу співробітника органів внутрішніх справ рф і очолила вищевказаний підрозділ.

Дотепер вона здійснює видачу російських паспортів місцевим жителям.

Крім того, на камери пропагандистських медіа періодично розповідає про «успішну» діяльність незаконного правоохоронного органу.

Інший обвинувачений ‒ житель Луганська, колишній співробітник МВС України, який почав співпрацювати з окупантами ще з 2015 року.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Після повномасштабного вторгнення рф став «начальником Міловського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Він координував роботу з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян та сприяв становленню і функціонуванню правоохоронної системи держави-агресора у захопленому населеному пункті.

Наразі осіб оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.