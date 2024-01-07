Чотири авіабомби росіяни скинули на прикордонну громаду на Сумщині

10 лютого 2024, 18:50

Прикордоння Сумської області знову опинилось під російською атакою. Сьогодні, 10 лютого, об 11:10 годині ранку, чотири керовані авіаційні бомби були скинуті на територію Дружбівської територіальної громади Шосткинського району. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

📢«Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, без постраждалих», - йдеться в повідомленні.

Сумська обласна військова адміністрація закликає мешканців прикордонних населених пунктів використовувати можливості для евакуації.

📅Раніше було повідомлено про пожежу в Харкові, внаслідок атаки рашистських безпілотників типу "шахед", що забрала життя усієї родини — батьків та трьох малолітніх дітей. Загалом у місті загинули семеро людей, є поранені. Пожежа знищила 15 будинків після того, як з пошкодженої нафтобази стався витік палива.