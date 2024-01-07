ЗМІ: Макрон відклав запланований візит до України з міркувань безпеки

11 лютого 2024, 20:04

Еммануель Макрон вирішив перенести свою заплановану поїздку до України, яка мала відбутися 13-14 лютого. Про це у неділю, 11 лютого, повідомило французьке ділове видання Challenges, посилаючись на Єлисейський палац, де зазначили, що причиною цього рішення стали проблеми безпеки.

Згідно з інформацією видання, планувалося, що президент Франції спочатку відвідає Одесу, а потім Київ. На момент візиту планувалося оголосити про створення фонду у 200 млн євро для цивільних проєктів, створеного французькими малими та середніми підприємствами, а також Французького агентства розвитку (AFD) – координатора французької допомоги Україні.

Попередньо анонсований візит Еммануеля Макрона до України був оголошений 17 січня під час пресконференції у Парижі. Тоді він зазначив свій намір оголосити про новий пакет військової допомоги та підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки між Францією та Україною.

Запланований візит Макрона мав стати першим одноосібним візитом до України від початку повномасштабної війни. Раніше, влітку 2022 року, французький лідер вже відвідував Київ разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.