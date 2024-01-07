Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
11 лютого 2024, 20:04

ЗМІ: Макрон відклав запланований візит до України з міркувань безпеки

Еммануель Макрон вирішив перенести свою заплановану поїздку до України, яка мала відбутися 13-14 лютого. Про це у неділю, 11 лютого, повідомило французьке ділове видання Challenges, посилаючись на Єлисейський палац, де зазначили, що причиною цього рішення стали проблеми безпеки.

Згідно з інформацією видання, планувалося, що президент Франції спочатку відвідає Одесу, а потім Київ. На момент візиту планувалося оголосити про створення фонду у 200 млн євро для цивільних проєктів, створеного французькими малими та середніми підприємствами, а також Французького агентства розвитку (AFD) – координатора французької допомоги Україні.

Попередньо анонсований візит Еммануеля Макрона до України був оголошений 17 січня під час пресконференції у Парижі. Тоді він зазначив свій намір оголосити про новий пакет військової допомоги та підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки між Францією та Україною.

Запланований візит Макрона мав стати першим одноосібним візитом до України від початку повномасштабної війни. Раніше, влітку 2022 року, французький лідер вже відвідував Київ разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Джерело: "видання Challenges"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: