Призначений рашистами «гауляйтер» Старобільщини – «ексрадник голови лнр», підозрюється в колабораціонізмі

12 лютого 2024, 12:09

Служба безпеки України розслідує незаконну діяльність очільника окупаційної адміністрації Старобільського району Луганщини.

Задокументовано, що 46-річний мешканець Луганська добровільно обійняв посаду «голови адміністрації Старобільського району лнр» у червні 2023 р., а з 30 жовтня минулого року очолив так зв. «муніципальне утворення Старобільський муніципальний округ лнр».

За наявними даними, раніше зловмисник був «радником» ватажка угруповання «лнр» пасічника, під час широкомасштабного вторгнення рф брав участь у війні проти України у складі окупаційної армії.

Рашистському призначенцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

❗ За вчинення цього злочину йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Тривають слідчі заходи, які проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.