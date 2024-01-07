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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
12 лютого 2024, 12:09

Призначений рашистами «гауляйтер» Старобільщини – «ексрадник голови лнр», підозрюється в колабораціонізмі

Служба безпеки України розслідує незаконну діяльність очільника окупаційної адміністрації Старобільського району Луганщини.

Задокументовано, що 46-річний мешканець Луганська добровільно обійняв посаду «голови адміністрації Старобільського району лнр» у червні 2023 р., а з 30 жовтня минулого року очолив так зв. «муніципальне утворення Старобільський муніципальний округ лнр».

За наявними даними, раніше зловмисник був «радником» ватажка угруповання «лнр» пасічника, під час широкомасштабного вторгнення рф брав участь у війні проти України у складі окупаційної армії.

Рашистському призначенцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

❗ За вчинення цього злочину йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Тривають слідчі заходи, які проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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