Ситуація щодо російського вторгнення на 13.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 397080 (+1090) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6424 (+8) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12004 (+27) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9500 (+19) од;
- РСЗВ / MLRS – 981 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 667 (+1) од;
- літаків / aircraft – 332 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7332 (+30);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1882 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 24 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12623 (+24) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1518 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!