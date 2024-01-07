В Сенаті США схвалено пакет допомоги Україні

13 лютого 2024, 13:40

Сенат США прийняв законопроєкт, який передбачає виділення фінансової допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Про це стало відомо під час трансляції засідання Сенату у вівторок, 13 лютого.

За документ проголосували 69 сенаторів, що перевищує необхідну кількість для схвалення. Проти виступили 29 сенаторів.

Законопроєкт передбачає загальну суму допомоги у розмірі 95,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю і Тайваню, з яких понад 60 мільярдів доларів припадають на Україну.

Однак це рішення Сенату не є остаточним для виділення коштів трьом країнам. Законопроєкт тепер повинен пройти через Палату представників, спікер якої, Майк Джонсон, вже висловив свою критику щодо документа.

📢У своєму Twitter Джонсон написав: «Республіканці Палати представників із самого початку дискусії ясно дали зрозуміти, що будь-який так званий додатковий закон про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні».

Він також відзначив, що Сенат вчинив правильно, відхиливши минулого тижня закон про Україну, Тайвань та Ізраїль, оскільки в ньому було недостатньо положень про кордон. Джонсон висловив думку, що Сенат мав би внести поправки до поточного законопроєкту, додавши до нього реальні положення щодо безпеки кордонів.

📢«Натомість у законопроєкті Сенату про іноземну допомогу нічого не йдеться про найнагальнішу проблему, яка постає перед нашою країною», – підкреслив Джонсон.

Він також зазначив, що над питанням про кордон тепер будуть працювати у Палаті представників.

📅Нагадаємо, що 8 лютого Сенат США ухвалив рішення, яке може прискорити виділення пакета допомоги Україні. Тоді сенатори проголосували за початок дебатів щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько 95 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.