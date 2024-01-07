На подвір’я будинку на Херсонщині росіяни скинули вибухівку, поранено людей

13 лютого 2024, 17:15

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, російські військові вчинили чергову атаку на приватний житловий будинок у Гаврилівці на Херсонщині. Про це повідомила Херсонська ОВА на офіційному Telegram-каналі у вівторок, 13 лютого.

📌Інцидент стався внаслідок скидання вибухового пристрою з дрона на подвір'я оселі. У результаті двоє людей отримали поранення, — повідомлять в ОВА.

📢«Російська армія вдарила з безпілотника по житловому будинку в Гаврилівці. На подвір'я оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей», – йдеться в повідомленні.

За отриманою інформацією, 71-річна жінка та 36-річний чоловік отримали осколкові поранення й вибухові травми. Обох постраждалих доставлено до лікарні.

📅Раніше було повідомлено про інший інцидент у селі Біляївка, де двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву на російській міні. Також, нагадаємо, що російські військові обстріляли Токарівку на Херсонщині, що призвело до загибелі та поранення людей.