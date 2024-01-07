У ніч на 15 лютого 2024 року знищено 13 російських ракет

Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
🚀Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс (Енгельс);
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);
- 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).
💥 Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
- 2 крилаті ракети «Калібр»;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.