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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
15 лютого 2024, 11:31

У ніч на 15 лютого 2024 року знищено 13 російських ракет

Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

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🚀Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс (Енгельс);
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька);
  • 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ – рф);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).

💥 Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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