На росій в Бєлгороді від роботи російської ППО загинуло п’ятеро росіян

15 лютого 2024, 14:07

На росії у Бєлгороді, за словами губернатора Бєлгородської області в'ячеслава гладкова, внаслідок роботи системи протиповітряної оборони загинуло п'ятеро людей. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

📢«Над Бєлгородом та Бєлгородським районом наша система ППО працювала по 14 повітряних цілях. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, у Бєлгороді 5 людей загинули, у тому числі одна дитина, ще 18 осіб отримали поранення, 5 з яких – діти», – написав він.

Міністерство оборони на росії стверджує, що «Київський режим» намагався атакувати Бєлгородську область чеською реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire.

📢"Засоби ППО, що на чергуванні, знищили 14 реактивних снарядів". Місцевий телеграм-канал "Жесть Бєлгород" повідомив, що суттєвих ушкоджень зазнав один з ТЦ міста.