Президент України прибув з анонсованим візитом до Німеччини

16 лютого 2024, 12:02

Президент України Володимир Зеленський розпочав свою поїздку до країн Західної Європи. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

📢«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – написав глава держави.

Німецький журнал Der Spiegel також повідомив, що Зеленський вже прибув до Берліна. Приблизно о 12:00 він планує зустрітися з канцлером Олафом Шольцем. Після цього заплановано підписання угоди з безпеки між ФРН та Україною, а також пресконференція.

Також у програмі зустрічей Володимира Зеленського сьогодні є зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У другій половині дня очікується візит Зеленського до Парижу, де він має намір підписати угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

📅Раніше ЗМІ вже повідомляли, що президент України має намір відвідати Париж та Берлін, зокрема, у зв'язку з питаннями військової підтримки на тлі фінансових проблем з фінансуванням від США. Попередньо Зеленський підтвердив ці плани на своїх офіційних ресурсах.