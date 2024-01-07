До України поверненули тіла 58 загиблих Захисників

16 лютого 2024, 13:07

У межах нового етапу репатріаційних заходів до України повернули тіла 58 загиблих Захисників України. Про це було оголошено в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 16 лютого.

📢«Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України», - зазначили в штабі.

ЗСУ візьмуть на себе та забезпечать транспортування останків до визначених державних установ для подальшої ідентифікації представниками правоохоронних органів та судово-медичними експертами.

Після проведення ідентифікації тіла українських воїнів будуть передані рідним для проведення гідного поховання.

📅Нещодавно, 22 грудня 2023 року, Україна також повернула додому тіла 66 загиблих воїнів.

📅Раніше, 20 листопада, було організовано обмін тілами, під час якого на підконтрольну територію України повернули тіла 94 захисників.