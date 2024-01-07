На росії помер Олексій Навальний

16 лютого 2024, 14:03

Російський опозиційний лідер та політик Олексій Навальний помер у ВК-3 Полярний в селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу на росії. Про це у п'ятницю, 16 лютого, повідомило управління федеральної служби виконання покарань росії у ЯНАО.

📢«За даними УФСВП, Навальному стало зле після прогулянки, і він майже одразу знепритомнів. Медпрацівники колонії терміново прибули до нього, а також співробітники викликали екіпаж швидкої допомоги. Реанімація не допомогла, лікарі лише констатували факт смерті», – заявили у відомстві.

Пізніше з'явилося повідомлення, що в Навального, начебто, відірвався тромб.

Повідомляється також, що за час ув'язнення Олексія Навального 27 разів відправляли до штрафного ізолятора. За словами його близьких, він провів у ШІЗО 308 днів.

📅Нагадаємо, торік у серпні Навального засудили до 19 років в'язниці. У грудні повідомлялося, що з ув'язненим політиком немає зв'язку, але пізніше Навального знайшли у виправному закладі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.