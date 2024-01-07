Двоє чоловіків загинули на Харківщині, підірвавшись на міні – ОВА

16 лютого 2024, 16:40

Трагедія сталася вранці п’ятниці, 16 лютого, у селі Довгеньке Ізюмського району. На міні підірвалися троє цивільних. Цю інформацію підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢«Двоє із них — чоловіки 25 та 50 років — загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, він отримав уламкове поранення», – сказав він.

📢«Мінна небезпека в області залишається високою, при виявленні вибухонебезпечних предметів негайно повідомляйте за номерами 101 або 102», – нагадав Олег Синєгубов.

❗Також у жовтні минулого року в Ізюмському районі в полі на міні підірвався 52-річний тракторист. Чоловік загинув на місці.

❗15 грудня 2023 року на території Ізюмського району Харківщини в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій, в результаті чого хлопець отримав важкі поранення обох кистей.

Нині Україна відома як одна з найбільш замінованих країн світу. За минулий рік сапери зробили важливий крок у розмінуванні деокупованих територій – вони очистили 343 квадратні кілометри від вибухонебезпечних предметів та наслідків війни.