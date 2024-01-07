Між Україною та Німеччиною підписано безпекову угоду

16 лютого 2024, 18:34

Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Олаф Шольц уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю між країнами. Про це заявив Шольц у своєму X (Twitter) в п’ятницю, 16 лютого.

📢«Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок», – зазначив Шольц.

Він підкреслив, що Німеччина й надалі продовжуватиме підтримувати Україну проти російської агресії.

У свою чергу Зеленський повідомив у Telegram, що ця історична угода закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік.

📢«Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну. Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою й людьми, за всю підтримку та допомогу», – написав президент.

📅Нагадаємо, що у січні Британія стала першою країною, яка уклала остаточну угоду з Україною у сфері безпеки. Підписаний документ формалізує підтримку, яку Лондон надавав і продовжуватиме надавати Києву, включно з постійним обміном розвідданими, співпрацю у сфері кібербезпеки, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

📌У липні 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.