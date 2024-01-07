Потужний пакет військової допомоги від Німеччини: бронетехніка, дрони, снаряди

Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги. Про це свідчать опубліковані відомості на сайті уряду ФРН у п’ятницю, 16 лютого.
Зазначено, що українські військові отримали 18 бронетранспортерів, проте точної моделі техніки не вказано.
✅Відомо, що до списку нового військового пакету увійшли:
- 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
- 1 інженерний танк Dachs;
- 10 дронів Vector;
- 30 дронів RQ-35 Heidrun;
- 11 дронів Primoco ONE;
- 7 дронів Songbird;
- 9 мінних тралів;
- 4 автомобілі для прикордонників;
- 3990 снарядів калібру 155-мм;
- 500 ліхтарів;
- інше комп'ютерне обладнання.
Постачання техніки та обладнання здійснювалось зі складів промисловості, за фінансуванням фондів Німеччини для зміцнення безпекового потенціалу.
📅Також відомо, що Німеччина планує передати найближчим часом наступну допомогу:
- 2 системи ППО SKYNEX з повним боєкомплектом;
- Ракети до IRIS-T SLM/SLS;
- 18 колісних гаубиць RCH 155;
- 18 самохідних гаубиць PzH 2000;
- понад 120 тисяч 122-мм артилерійських боєприпасів;
- 9 інженерних танків;
- 40 розвідувальних дронів VECTOR.
📌Нагадаємо, що в п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав з анонсованим візитом Німеччину, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Вони підписали важливу угоду про співпрацю у сфері безпеки.
📢Олаф Шольц також зробив анонс про виділення Україні потужного пакета військової допомоги на 1,1 млрд євро.