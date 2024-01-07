Потужний пакет військової допомоги від Німеччини: бронетехніка, дрони, снаряди

16 лютого 2024, 19:41

Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги. Про це свідчать опубліковані відомості на сайті уряду ФРН у п’ятницю, 16 лютого.

Зазначено, що українські військові отримали 18 бронетранспортерів, проте точної моделі техніки не вказано.

✅ Відомо, що до списку нового військового пакету увійшли :

3 машини розмінування WiSENT 1 MC;

1 інженерний танк Dachs;

10 дронів Vector;

30 дронів RQ-35 Heidrun;

11 дронів Primoco ONE;

7 дронів Songbird;

9 мінних тралів;

4 автомобілі для прикордонників;

3990 снарядів калібру 155-мм;

500 ліхтарів;

інше комп'ютерне обладнання.

Постачання техніки та обладнання здійснювалось зі складів промисловості, за фінансуванням фондів Німеччини для зміцнення безпекового потенціалу.

📅 Також відомо, що Німеччина планує передати найближчим часом наступну допомогу :

2 системи ППО SKYNEX з повним боєкомплектом;

Ракети до IRIS-T SLM/SLS;

18 колісних гаубиць RCH 155;

18 самохідних гаубиць PzH 2000;

понад 120 тисяч 122-мм артилерійських боєприпасів;

9 інженерних танків;

40 розвідувальних дронів VECTOR.

📌Нагадаємо, що в п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав з анонсованим візитом Німеччину, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Вони підписали важливу угоду про співпрацю у сфері безпеки.

📢Олаф Шольц також зробив анонс про виділення Україні потужного пакета військової допомоги на 1,1 млрд євро.