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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
16 лютого 2024, 19:41

Потужний пакет військової допомоги від Німеччини: бронетехніка, дрони, снаряди

Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги. Про це свідчать опубліковані відомості на сайті уряду ФРН у п’ятницю, 16 лютого.

Зазначено, що українські військові отримали 18 бронетранспортерів, проте точної моделі техніки не вказано.

Відомо, що до списку нового військового пакету увійшли:

  • 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 1 інженерний танк Dachs;
  • 10 дронів Vector;
  • 30 дронів RQ-35 Heidrun;
  • 11 дронів Primoco ONE;
  • 7 дронів Songbird;
  • 9 мінних тралів;
  • 4 автомобілі для прикордонників;
  • 3990 снарядів калібру 155-мм;
  • 500 ліхтарів;
  • інше комп'ютерне обладнання.

Постачання техніки та обладнання здійснювалось зі складів промисловості, за фінансуванням фондів Німеччини для зміцнення безпекового потенціалу.
📅Також відомо, що Німеччина планує передати найближчим часом наступну допомогу:

  • 2 системи ППО SKYNEX з повним боєкомплектом;
  • Ракети до IRIS-T SLM/SLS;
  • 18 колісних гаубиць RCH 155;
  • 18 самохідних гаубиць PzH 2000;
  • понад 120 тисяч 122-мм артилерійських боєприпасів;
  • 9 інженерних танків;
  • 40 розвідувальних дронів VECTOR.

📌Нагадаємо, що в п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав з анонсованим візитом Німеччину, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Вони підписали важливу угоду про співпрацю у сфері безпеки.

📢Олаф Шольц також зробив анонс про виділення Україні потужного пакета військової допомоги на 1,1 млрд євро.

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