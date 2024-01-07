Головнокомандувач Сирський про вихід з Авдіївки: перехід до оборони на більш вигідних рубежах

17 лютого 2024, 13:24

Збройні сили України здійснили виведення військ з Авдіївки. Про це поінформував головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму повідомленні у соціальній мережі Facebook вночі на 17 лютого.

📢«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», - заявив він.

Сирський підкреслив, що українські військовослужбовці зробили все можливе для знищення противника і завдали йому значних втрат у живій силі та техніці.

📢«Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський також підтвердив виведення військ з Авдіївки та їх перехід на нові позиції оборони.

📢«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення», - запевнив він.

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував командуванню за виважене рішення та бійцям за гідний бій.

📢«Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару», - зазначив він.

У вечірній час 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що декілька українських бійців потрапили в полон при виведенні зі зруйнованих позицій та переході на нові рубежі оборони.

Авдіївка переходить під контроль ворога, а близько 900 цивільних залишилися в місті, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій