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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
17 лютого 2024, 14:26

Знищено одразу три винищувачі російських окупантів

Вранці 17 лютого підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили на Східному напрямку одразу три російських винищувачі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 17 лютого.

💪За його словами ліквідовано два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

📅Нагадаємо, завдяки роботі українських захисників за минулу добу було знищено 1050 російських загарбників. Також за добу ліквідовано 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 5 БпЛА, крилату ракету та іншу військову техніку росіян.

💥Також раніше було повідомлено, що ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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