17 лютого 2024, 14:26 Знищено одразу три винищувачі російських окупантів Вранці 17 лютого підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили на Східному напрямку одразу три російських винищувачі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 17 лютого. 💪За його словами ліквідовано два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. 📅Нагадаємо, завдяки роботі українських захисників за минулу добу було знищено 1050 російських загарбників. Також за добу ліквідовано 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 5 БпЛА, крилату ракету та іншу військову техніку росіян. 💥Також раніше було повідомлено, що ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com