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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
17 лютого 2024, 14:44

Поліцейські отримали пакет технічної допомоги від США для фіксації російських злочинів

Слідчі підрозділи МВС України отримали новий пакет технічної допомоги від Сполучених Штатів, що включає 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування зі спеціальним програмним забезпеченням та ДНК-лабораторії. Про це у п'ятницю, 16 лютого, повідомила пресслужба МВС України.

Церемонія передачі пакета допомоги відбулася у присутності міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та посла США в Україні Бріджит Брінк.

Ігор Клименко наголосив, що нова техніка допоможе швидко та ефективно виявляти та фіксувати всі злочини, які заподіяла росія.

📢«Наприклад, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дозволяють встановити ДНК-профіль за півтори години», – вказав він.

Клименко також зазначив, що поліцейські пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю.

📢«Вже є результативні кейси щодо встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по наших містах», - заявив міністр.

Технічна допомога буде спрямована у першу чергу до прифронтових регіонів, які щодня зазнають ворожих нападів.

Джерело: "МВС України"
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