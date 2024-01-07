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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
17 лютого 2024, 16:47

Підписано угоду про гарантії безпеки між Францією та Україною

Українська та французька сторони уклали в п’ятницю, 16 лютого, угоду про гарантії безпеки на 10 років. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

📢«Я хочу запевнити, що Франція готова до довгострокової підтримки. Ми підписали угоду на 10 років, яка буде діяти, доки Україна не вступить до НАТО», – зазначив французький лідер.

Крім того, Макрон заявив про додаткову допомогу Франції в розмірі 6 млрд євро на військові потреби України. Ця допомога має зміцнити оборонні можливості країни.

Франція також продовжить підтримку України у сферах постачання техніки, навчання військових та допомоги цивільним.

Макрон також заявив про готовність посилити оборонно-промислову базу на користь й для підтримки європейської оборони.

📅Раніше Володимир Зеленський також провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Нагадаємо, що в той же день, 16 лютого, Україна і Німеччина також підписали угоду у сфері безпеки.

Джерело: "Офіс Президента"
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