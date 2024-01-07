Під російським обстрілом знову опинився Куп’янськ на Харківщині, є постраждалі

17 лютого 2024, 17:00

Окупаційні війська російської федерації обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області. Ворог вдарив по місту близько 13:30 за місцевим часом, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у соцмережах у суботу, 17 лютого.

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу було зруйновано двоповерховий будинок, а також пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків. У результаті російської атаки – дві жінки зазнали травм і були госпіталізовані, а одному цивільному чоловікові надали допомогу на місці.

📢«Під завалами можуть перебувати люди», – підкреслив очільник ОВА.

Зараз триває ліквідація наслідків обстрілу.

📅Нагадаємо, що у суботу, 17 лютого, російські війська також вдарили по об'єкту інфраструктури на околиці Запоріжжя.