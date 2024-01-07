Естонія отримала від США конфісковані російські активи для допомоги Україні

17 лютого 2024, 17:41

Сполучені Штати вперше в історії передали конфісковані російські активи з метою підтримки України. Гроші у сумі 500 тисяч доларів будуть перераховані Естонії. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Також відомо, що ця інформація про переведення коштів з конфіскованих російських активів була оголошена сьогодні, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки.

За повідомленням, ці кошти були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості росії. Це стало першою у своєму роді передачею грошей іноземному союзнику з метою допомоги Україні.

Оскільки пряме переказування коштів Україні неможливе, то Естонія отримає ці гроші.

📢«Естонія використовуватиме кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української енергосистеми після цілеспрямованих ударів російської армії», – додають у Міністерстві юстиції США.

📅Нагадаємо, на початку лютого уряд Бельгії представив пропозицію, що дозволить вилучити заморожені в Європі активи російських компаній на користь України. Крім того, 12 лютого Рада ЄС ухвалила постанову, яка передбачає можливість використання прибутку від заморожених російських активів на користь України. Однак головний власник цих заморожених активів, бельгійський інвестиційний фонд Euroclear, виступив проти плану G7 щодо використання цих коштів.