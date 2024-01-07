Знищено ще один російський винищувач Су-34

18 лютого 2024, 12:07

Уранці 18 лютого українські захисники збили російський винищувач Су-34 та знищили 12 ударних дронів і керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

📢«Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59», - написав генерал-лейтенант у Telegram.

За словами військових, вночі у неділю війська рф атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300, крилатими ракетами Х-22 та керованою авіаційною ракетою Х-59. Також ворог випустив 14 ударних безпілотників типу «Shahed».

Військові зазначили, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

📢«В результаті бойової роботи збито 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей. Близько 6.00 воїни повітряного командування Схід приземлили черговий російський літак — винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку», – підкреслили військові.

📅Нагадаємо, вранці 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили одразу три російські винищувачі на Східному напрямку.