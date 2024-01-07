Ракетний удар по Богодухову на Харківщині – черговий російський злочин

18 лютого 2024, 12:26

Вночі 18 лютого було зафіксовано ракетний удар з боку російських загарбників по місту Богодухів на Харківщині, а ввечері 17 лютого село Світличне у Богодухівському районі також опинилось під масованим російським вогнем. Про це повідомлено з Офісу Генерального прокурора України у неділю, 18 лютого.

Від ворожої атаки пошкоджено нежитлові будівлі та автівки в Богодухові, а також вибиті вікна у прилеглих житлових будинках. За попередньою інформацією, росіяни для удару використали ракети С-300.

Село Світличне зазнало приблизно 40 ударів з РСЗВ Ураган. Пошкоджено п'ять приватних будинків, два двоповерхових багатоквартирних будинки, три автомобілі та будівля старостинського округу.

Прокурори разом зі слідчими поліції фіксували наслідки збройної агресії рф та розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, що 17 лютого ворожа авіація здійснила авіаційний наліт на житлові райони Куп’янська у Харківській області, що призвело до загибелі двох цивільних людей.