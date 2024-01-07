18 лютого 2024, 12:34 У ніч на 18 лютого 2024 року знищено Су-34, 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували шістьма зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька), трьома крилатими ракетами Х-22 (Воронезька), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Запорізька), а також запустили 14 ударних безпілотників типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Курськ). Завітайте на наш новий сайт》 💥 До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей. 🔥 Близько 6.00 воїни повітряного командування «Схід» приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com