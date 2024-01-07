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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
18 лютого 2024, 12:34

У ніч на 18 лютого 2024 року знищено Су-34, 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували шістьма зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька), трьома крилатими ракетами Х-22 (Воронезька), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Запорізька), а також запустили 14 ударних безпілотників типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

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💥 До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

🔥 Близько 6.00 воїни повітряного командування «Схід» приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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