Удари по Слов’янську та Краматорську: під завалами знайдено тіло чоловіка

18 лютого 2024, 12:50

Унаслідок атаки з боку російських окупантів на місто Слов’янськ у Донецькій області, рятувальники виявили тіло чоловіка під завалами. Про це повідомлено з Офісу Генерального прокурора у неділю, 18 лютого.

Згідно з інформацією, о 19:40 російські загарбники завдали ракетного удару по центру Слов’янська.

📢«Внаслідок атаки окупантів зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності та соціальна їдальня. У той час в охопленій вогнем будівлі знаходився сторож. Ймовірно, його тіло вранці 18 лютого виявили серед завалів рятувальники», – зауважили прокурори.

Також 17 лютого було зафіксовано ракетний удар по Краматорську на Донеччині.

📢«Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна жінка та її 23-річний син — їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, матері загиблої жінки», - зазначено в повідомленні.

Крім того, до лікарні було госпіталізовано подружжя пенсіонерів, яке отримало травми під час обстрілу власного будинку. Чоловіку 78 років, а його дружині - 75.

Понад 20 домогосподарств та автомобіль отримали пошкодження від уламків та вибухових хвиль.

Розпочато досудове розслідування у справах про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, що вечір 17 лютого під масованими обстрілами з боку російських військ опинився Слов'янськ та Краматорськ у Донецькій області.

Також раніше було повідомлено про загибель двох мирних жителів внаслідок ракетного удару по Краматорську.