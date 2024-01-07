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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
18 лютого 2024, 13:07

Рятувальна операція після російського ракетного удару по Куп’янську: зросла кількість жертв

У результаті ракетного удару російських окупантів по місту Куп’янську на Харківщині, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули двоє мирних жителів. Рятувальні операції на місці влучання ворожих авіабомб вже завершено. По це повідомила пресслужба ДСНС України та Головне управління ДСНС України у Харківській області у неділю, 18 лютого.

📢«17 лютого близько 13.30 російські керовані бомби влучили у середмістя Куп’янська. Вибухи спричинили руйнації трьох двоповерхових житлових будинків, пошкодили щонайменше десять приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли дві пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані», - зазначено у звіті служби.

З-під завалів зруйнованого рашистами будинку було врятовано чотирьох людей, які отримали травми та перебувають у лікарнях. Крім того, були деблоковані тіла двох людей – чоловіка та жінки.

📅Нагадаємо, що 17 лютого ворожа авіація атакувала житлові райони Куп’янська у Харківській області. Раніше було повідомлено про одну жертву цієї атаки — жінку.

Джерело: "ДСНС України, Головне управління ДСНС України у Харківській області"
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