Передати Україні всю свою артилерію пообіцяла Данія

18 лютого 2024, 13:34

Прем'єр-міністрка Данії, Метте Фредріксен, на 7-му Українському ланчі в Мюнхені оголосила про намір передати Україні всю артилерію своєї країни. Вона підкреслила, що інші країни Європи також повинні передати Україні військове обладнання, яке зараз не використовується, оскільки воно дійсно необхідне.

📢«Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу», – наголосила Фредріксен під час виступу на панельній дискусії за участі лідерів п'яти європейських держав.

Вона також відзначила, що на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо уваги приділяється невідкладності передачі Україні необхідного озброєння, яке їй потрібно вже зараз.

📢«Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні», - підкреслила вона.

Фредріксен також попередила європейців, що не варто чекати на вирішення кризи з фінансуванням постачань зі США для ЗСУ.

📅Нагадаємо, що на початку лютого Україна та Данія розпочали переговори про двосторонню угоду про безпеку, а 17 лютого президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії можливі дати підписання угоди.

Також 13 лютого Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який містить 60 мільярдів доларів на підтримку України. Тепер документ мають підтримати у Палаті представників. Зазначається, що обидві палати Конгресу мають схвалити документ, перед тим, як президент Джо Байден зможе його підписати.