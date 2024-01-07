Франція пообіцяла надати Україні новітні дрони-камікадзе

18 лютого 2024, 16:19

Франція готується передати Україні новітні безпілотники-камікадзе протягом найближчих тижнів. Про це повідомив міністр оборони Франції, Себастьян Лекорню, в інтерв'ю Journal du Dimanche, що вийшло у неділю, 18 лютого.

📢«Ми розробляємо дрони-камікадзе, і наразі ця розробка знаходиться в експериментальній фазі», – зазначив чиновник.

Він також заявив: «Найближчими тижнями Україна буде однією з перших країн, які отримають ці безпілотники. Це також відкриє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання».

Міністр нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція навчила 10 тисяч українських бійців. Також він додав, що у 2024 році ще від 7 до 9 тисяч військових пройдуть навчання.

📅Раніше зазначалося, що президент України Володимир Зеленський, після візиту до Берліна та зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, відправився до Франції.

💪Варто також відзначити, що під час попередньої розмови між українським і французьким президентами основною темою було створення Артилерійської коаліції.