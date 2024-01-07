ПП «Ягодин - Дорогуськ»: поляки не пропускають гуманітарні грузи та паливо – Мінінфраструктури

19 лютого 2024, 13:16

На ранок 19 лютого польські перевізники продовжують блокувати шість пунктів пропуску. Найскладніша ситуація на ПП «Ягодин – Дорогуськ», де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Про це повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури у понеділок, 19 лютого.

📢«На пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами», - сказав заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Водії вимушені чекати у понад 15-кілометровій черзі для порожніх авто на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце», де тимчасово була призупинена реєстрація до «єЧерги».

📢«Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов», – підкреслив Деркач.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що вже провів термінові перемовини з головою Бюро національної безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою, де було зазначено неприпустимість блокади кордону, особливо для гуманітарного та пасажирського транспорту.

«Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни та в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів», – зазначив Кубраков.

Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.

📢«Ми очікуємо на конкретні дії польських колег щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом», – додав міністр.

На цей час заблокованими для вільного руху вантажівок є: «Ягодин – Дорогуськ», «Угринів – Долгобичув», «Устилуг – Зосін», «Шегині – Медика», «Рава-Руська – Гребенне» та «Краківець – Корчова».

Завдяки послузі "єЧерга" з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд, натомість на території Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.