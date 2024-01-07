Зеленський провів переговори з президентом Мавританії

19 лютого 2024, 13:28

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення переговорів з президентом Мавританії Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуані. Про це він повідомив у соцмережі "Х" 19 лютого.

📢«Вітаю президента Мавританії Мухаммеда ульд аш-Шейх аль-Газуані з початком головування в Африканському союзі», – написав Зеленський.

Президент висловив надію, що головування Мавританії сприятиме реалізації цілей Африканського союзу та забезпечить сталий та мирний розвиток країн Африки.

Він також підкреслив готовність України до взаємовигідної співпраці для відновлення поваги до міжнародного права та статуту ООН шляхом імплементації Формули миру.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський висловлював зацікавленість України у партнерстві з державами Африканського континенту та готовність провести зустріч Україна – Африканський союз. Для цього президент висловив готовність прибути до будь-якої держави Африки.

📌Для довідки: Африканський союз – міжурядова організація, яка об’єднує 55 африканських країн. Вона була заснована 9 липня 2002 року як правонаступниця Організації африканської єдності (ОАЄ).