Фінляндія готова до можливої війни з росією – Петтері Орпо

19 лютого 2024, 14:01

Фінляндія висловила свою позицію стосовно можливого нападу росії, заявивши, що не очікує негайної агресії, але готова до будь-яких випадків. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у розмові з виданням Rzeczpospolita.

📢«У нас одна з найсильніших армій у НАТО, дуже серйозні резервні сили. Це 800 тисяч осіб, яких ми можемо швидко поставити під рушницю. Тож ідеться про дуже ефективні сили стримування. Ми не очікуємо негайного нападу з боку Росії, але ми готові», - зазначив Орпо.

Прем'єр також підкреслив, що росія є загрозою для всіх країн Європи, і наголосив на необхідності підвищення обороноздатності.

📢«Але, звичайно, першими під загрозою опиняються країни, які межують із Росією. Фінляндія дуже добре підготовлена до відбиття такої агресії. Але тепер уся Європа має прокинутися. І зробити це потрібно негайно. Не можна втрачати час. Нам необхідно зміцнювати нашу військову промисловість, бо нам треба негайно допомогти Україні. А в середньостроковій та довгостроковій перспективі сама Європа потребує більшої обороноздатності. Ми маємо ефективно стримувати Росію від агресії проти Європи. Це країна, яка глибоко змінилася та стала надзвичайно агресивною. Проти такої загрози ми не можемо покладатись виключно на допомогу США. Нам потрібні власні оборонні можливості. Фінляндія запровадила комплексну модель оборони, що охоплює військову безпеку, продовольчу та енергетичну безпеку, а також захист ключової інфраструктури. Він передбачає співпрацю держави з громадянським суспільством та підприємцями. Ми хочемо допомогти це реалізувати по всій Європі», - сказав прем'єр.

📅Нагадаємо, що за інформацією німецького видання Bild, НАТО планує провести масштабні навчання у лютому за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад рф на територію Альянсу.

📌Також президент України Володимир Зеленський висловив обурення коливанням Заходу в підтримці Києва та їхні побоювання ескалації війни з росією можуть призвести до бойових дій на довгі роки.

📌У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі була представлена нова військова стратегія Північноатлантичного альянсу, яка передбачає членство в ньому України та військове посилення східного флангу НАТО з метою стримування рф та посилення європейської безпеки.