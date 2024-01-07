Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку

19 лютого 2024, 14:54

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до позицій ЗСУ на Куп'янському напрямку у Харківській області, де вручив нагороди та відзнаки захисникам. Про це повідомила пресслужба глави держави у понеділок, 19 лютого.

Глава держави побував у батальйонному командному пункті 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка здійснює оборону Куп'янська.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту. Вони обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби військових.

📢«Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Упевнений у вас. Бажаю вам здоров'я, берегти себе і своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги», – зазначив президент.

Також Зеленський нагородив командувача 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ полковника Олега Апостола орденом Золота Зірка та присвоїв йому звання Герой України. Крім того, він вручив нагороду президента Хрест бойових заслуг полковнику Олександру Луценку, а також військові отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та За мужність II-III ступенів.

📢«Задля безпеки воїнів частину нагород Володимир Зеленський передав командирам для вручення за місцем несення служби», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомили, що росіяни планують захопити Куп’янськ до березня, коли в рф відбудуться вибори президента. На цьому напрямку зосереджено 500 російських танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч особистого складу окупантів.