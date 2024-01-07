Зеленські вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

20 лютого 2024, 13:41

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська встановили лампадки біля пам'ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. У церемонії вшанування пам'яті Героїв взяли участь також представники дипломатичних установ. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у вівторок, 20 лютого.

📢«Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними», – зазначив глава держави.

📅Нагадаємо, що суди вже закрили сім справ Майдану, у яких закінчився строк давності. У «зоні ризику» через це також перебуває ще 69 проваджень. Державне бюро розслідувань здійснює ретельне вивчення злочинів проти Майдану. Наразі понад 100 справ передано до суду, включаючи провадження щодо всієї керівної ланки держави того часу.