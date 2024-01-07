Кіберфахівці ГУР МО зламали сервери міноборони на росії

04 березня 2024, 12:26

Хакери з Головного управління розвідки (ГУР) запустили потужну DDoS-атаку на сервери міністерства оборони росії, отримавши доступ до різних видів інформації, включаючи секретні дані. Про це стало відомо з повідомлення ГУР у понеділок, 4 березня.

📢«Кіберфахівці ГУР МО України провели успішну спецоперацію проти держави-агресора росії», – зазначено в повідомленні.

За даними розвідників, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту і шифрування, яке використовувалося російським міністерством оборони, а також доступом до секретної службової документації. Ця документація включає накази, звіти, розпорядження та інші документи, що циркулювали між понад 2000 структурних одиниць та підрозділів міноборони рф.

📢«Інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок», – додали розвідники.

📅Нагадаємо, що найбільший інтернет-портал на росії мail.ru був атакований українськими хакерами з групи IT Army of Ukraine. Сервіс електронної пошти був повністю зупинений.

Крім цього, кіберфахівці з Головного управління розвідки здійснили успішну операцію, атакуючи програмне забезпечення керування дронами, яке використовували російські військові.