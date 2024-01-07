ГУР: Виведено з ладу логістичний шлях російських окупантів в Самарській області

04 березня 2024, 13:00

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про вибух та виведення з ладу залізничного мосту в Самарській області, що призвело до паралізації руху переправою, якою російські окупанти перевозили боєприпаси та військову техніку. Про це повідомили з ГУР у понеділок, 4 березня.

📢«Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка в Самарській області», - сказано в повідомленні.

Вибух стався приблизно о 6:00 ранку 4 березня. Пошкодження спричинило руйнування силових конструкцій моста.

📢«З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим», – додали в ГУР.

Цей залізничний міст використовувався росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ Полімер у місті Чапаєвск Самарської області.

📅Нагадаємо, що вибух пролунав у понеділок зранку, 4 березня, в Самарській області на росії. У результаті цього було пошкоджено опори залізничного мосту – військового логістичного шляху російських загарбників.

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