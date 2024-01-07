В ніч на 4 березня рф атакувала Нікополь з БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру

04 березня 2024, 13:34

У пізній вечір у неділю, 3 березня, було зафіксовано атаку російських безпілотників на Дніпропетровщину. Нікополь в черговий раз виявився серед постраждалих міст, де росіянами було пошкоджено поштове відділення, житловий будинок і автомобіль. Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

📢«Ближче до ночі обстріляли з артилерії та Марганецьку громаду. Там пошкоджено лінію електропередач. Головне, що люди не постраждали», - додав Лукашук.

🚀Тим часом Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу, заявив, що ввечері 3 березня силами ПвК «Схід» було збито ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі. Інші обстріли у Криворізькому районі зафіксовано не було.

📌Це лише останній епізод в серії російських нападів на цивільну інфраструктуру та мирних мешканців. Раніше, 28 лютого, внаслідок артилерійських ударів по Нікополю загинула 61-річна жінка. А 27 лютого село Велетенське на Херсонщині зазнало атаки російських військових, що також призвело до загибелі жінки похилого віку.

📌Ще один жахливий випадок стався 20 лютого, коли російський дрон атакував житловий будинок у Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області, забравши життя п'ятьох членів однієї родини під час їхнього сну. Тоді загинули мати, два її сини, бабуся та гостя з іншого міста.

📌В ніч на 2 березня російські терористичні війська завдали удару по житловій дев'ятиповерхівці в Одесі. Внаслідок ворожої атаки був повністю зруйнований крайній під'їзд. Загинуло 12 людей, серед яких 5 дітей. Наймолодшій дитині було 4 місяці, найстаршій у липні мало виповнитись 10 років.