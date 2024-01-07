Президент України призначив нового командувача Силами підтримки ЗСУ

04 березня 2024, 20:11

Президент України Володимир Зеленський затвердив нового командувача Сил підтримки Збройних Сил України. На цю посаду було призначено бригадного генерала Олександра Яковця. Цю інформацію містить указ №141/2024, опублікований на вебсайті Офісу Президента.

Одночасно з цим рішенням глава держави звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки.

Бригадний генерал Олександр Яковець має великий досвід служби. Зокрема, він обіймав посаду командира 91-го окремого полку оперативного забезпечення в період з 2009 по 2018 рік. Під час війни на сході України він брав участь у влаштуванні мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони та фортифікаційного обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області та операціях з розмінування місцевості. Яківець також займався створенням керованих вузлів загороджень, які здійснюються під постійним обстрілом російських загарбників.

До цього Яковець працював начальником управління логістики та заступником начальника штабу оперативного командування "Схід", а також очолював управління інженерних військ командування Сил підтримки.

📅Нагадаємо, що 29 лютого президент Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ, звільнивши Олега Гуляка та призначивши на його місце бригадного генерала Володимира Карпенка.

Раніше, 11 лютого, були призначені нові командувачі для різних підрозділів Збройних Сил України.

Олександра Павлюка було призначено новим командувачем Сухопутних військ, Юрія Содола – командувачем об'єднаних сил, Ігоря Плахуту – командувачем Сил територіальної оборони, а Ігоря Скибюка призначили командувачем Десантно-штурмових військ.

Також 8 лютого президент звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який обіймав цю посаду понад 2,5 роки, включаючи період з початку повномасштабної війни росії проти України.