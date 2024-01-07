05 березня 2024, 17:27 Під російським обстрілом опинилось село на Харківщині, загинула жінка У результаті російського обстрілу Харківської області загинула жителька Куп'янського району, а днем раніше – водій швидкої допомоги отримав поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 5 березня. За інформацією слідства, 5 березня о 9:30 село Курилівка Куп'янського району було обстріляне російськими військами, в результаті чого загинула 67-річна жінка. Також, 4 березня приблизно о 17:40 село Сенькове Курилівської територіальної громади також було обстріляне. Водій центру екстреної медичної допомоги отримав поранення. 📢«4 березня ввечері ворог бив по м. Купʼянськ та с. Московка Кіндрашівської ТГ. У населених пунктах пошкоджена виключно цивільна інфраструктура — житлові будинки, господарчі будівлі, автомобілі, гаражі», - зазначено у повідомленні. Розпочато досудове розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни. 📅Нагадаємо, що 2 березня в селищі Великий Бурлук Харківської області через атаку російських військових ударними БпЛА загинув 76-річний чоловік. Уранці 3 березня війська рф обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району Харківщини, де отримала поранення цивільна людина. Джерело: "Офіс Генерального прокурора" irtafax.com