Під російським обстрілом опинилось село на Харківщині, загинула жінка

У результаті російського обстрілу Харківської області загинула жителька Куп'янського району, а днем раніше – водій швидкої допомоги отримав поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 5 березня.
За інформацією слідства, 5 березня о 9:30 село Курилівка Куп'янського району було обстріляне російськими військами, в результаті чого загинула 67-річна жінка.
Також, 4 березня приблизно о 17:40 село Сенькове Курилівської територіальної громади також було обстріляне. Водій центру екстреної медичної допомоги отримав поранення.
📢«4 березня ввечері ворог бив по м. Купʼянськ та с. Московка Кіндрашівської ТГ. У населених пунктах пошкоджена виключно цивільна інфраструктура — житлові будинки, господарчі будівлі, автомобілі, гаражі», - зазначено у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни.
📅Нагадаємо, що 2 березня в селищі Великий Бурлук Харківської області через атаку російських військових ударними БпЛА загинув 76-річний чоловік.
Уранці 3 березня війська рф обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району Харківщини, де отримала поранення цивільна людина.