У річці Тиса на Закарпатті знайдено тіло молодого чоловіка

05 березня 2024, 18:04

На території Закарпаття з річки Тиса вилучили тіло молодого чоловіка. Про це повідомлено пресцентром Держприкордонслужби у вівторок, 5 березня.

Під час ранкового патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення Солотвино виявив у Тисі тіло людини без ознак життя. До місця події були викликані рятувальники та правоохоронці.

Тіло було витягнуте з води. Як виявилося, загиблим є мешканець Івано-Франківської області, народжений у 2002 році.

Прикордонники зауважують, що це вже 21 випадок загибелі людини під час спроби перетнути річку на ділянці, за яку відповідає Мукачівський прикордонний загін, з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

📅Нагадаємо, раніше на Закарпатті вже повідомляли про випадки спроб незаконного перетину кордону: знайдений у горах чоловік, який блукав три дні без води і їжі, а також чоловік, який потребував допомоги у січні цього року, коли його виявили у річці Тиса.